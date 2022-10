Getuigen gezocht conflict op Dirk Camphuysenstraat

Rond 17.45 uur kwam de melding binnen van een conflict tussen meerdere personen op de Dirk Camphuysenstraat. Agenten troffen op de locatie een jongen aan met letsel aan zijn been. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een 42-jarige man uit Heerhugowaard werd aangehouden.

De recherche probeert nu te achterhalen wat er zich op de Dirk Camphuysenstraat heeft afgespeeld en wie hier iets mee te maken hebben gehad. Hulp van getuigen, omwonenden of betrokkenen is daarbij belangrijk.

Getuigenoproep

Kunt u de recherche verder helpen en/of wilt u in contact komen met de politie? Heeft u meer informatie, iets gezien of gehoord over dit conflict of beschikt u over beelden die bijvoorbeeld gemaakt zijn via een beveiligingscamera of een videodeurbel? Geef dan uw informatie alstublieft door via telefoonnummer 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Ook kunt u informatie doorgeven via onderstaand tipformulier. Hier kunt eventueel ook beeldmateriaal uploaden. Vermeld voor een snelle afhandeling het dossiernummer: 2022208944