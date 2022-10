Getuigen gezocht beschieting woning Groeneveen

De politie zette uit voorzorg de omgeving rond de woning ruim af. Experts van de Forensische Opsporing verrichten sporenonderzoek bij het pand. Op straat voor de woning trof de politie een aantal hulzen aan. De bewoners waren op het moment van de beschieting thuis. Bij het incident raakte niemand gewond. De recherche onderzoekt het incident.

Getuigenoproep

De politie komt dan ook graag in contact met getuigen van dit schietincident. Beschikt u over beeldmateriaal van de periode voor, tijdens of na het incident, bijvoorbeeld afkomstig van beveiligingscamera’s, videodeurbellen of dashcam’s in nabij geparkeerde voertuigen? Dan komt het onderzoeksteam graag met u in contact. Heeft u daarnaast iets gezien of gehoord, wat het onderzoek verder zou kunnen helpen? Mensen kunnen zich melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Via onderstaand tipformulier kunt u eventueel het beeldmateriaal uploaden.