Frans Bauer ‘laat zich niet neppen’ in Bureau Rijnmond

Fraude

Twee weken geleden werden in Bureau Rijnmond beelden getoond van een jongeman die geld stal van de rekening van bejaarden uit Dordrecht en Zwijndrecht. Een geval van bankfraude. De verdachte is mogelijk minderjarig en kreeg daarom de kans om zich te melden. Dat heeft hij niet gedaan en daarom deze week de beelden waarop hij herkenbaar te zien is.