Getuigen gezocht na tweede nachtelijke schietincident Rotterdam

Rotterdam - De politie is op zoek naar getuigen van een schietincident van afgelopen nacht aan de Joost Banckertsplaats in Rotterdam. Gelukkig raakte niemand gewond bij het schietincident. Vanochtend rond 06:00 uur troffen bewoners van de flat kogelinslagen bij de voorzijde van de portiek. De nacht ervoor werd een straat verder, aan de Jan Evertsenplaats, ook een portiek van een flat beschoten. De politie stelt sporen veilig en zet wijkagenten in om met de bewoners in gesprek te gaan.