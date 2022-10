Vrouw belemmert aanhouding van vriend

In de ochtend stonden de agenten voor de deur van de verdachte. De desbetreffende man deed de deur open en vroeg wat er aan de hand was. De agenten gaven aan dat zij toestemming van de officier van justitie hadden om het aan te houden voor een bedreiging die hij eerder richting iemand had geuit. Zij vertelden hem dat hij mee moest naar het politiebureau en hier zijn kant van het verhaal kon vertellen. Ondanks dat de man mee moest, probeerde hij dit toch tegen te werken door de voordeur dicht te gooien. Dit lukte niet, want de agenten hielden hun voet tussen de deur. Meerdere keren gaven de agenten aan dat de man rustig moest blijven en mee moest lopen. Toch bleef de man agressief, waarop hij zich plots flink verzette tegen de aanhouding. Terwijl er een worsteling tussen de man en de politie ontstond, begon zijn vriendin zich er ook mee te bemoeien. Niet alleen belemmerde zij de aanhouding van haar vriend, maar ook krabde zij een aantal keren een van de agenten. De man werd uiteindelijk in de handboeien meegenomen naar het politiebureau. Zijn vriendin werd later die middag eveneens aangehouden. De agent die door de vriendin gewond raakte deed aangifte. Tegen de man wordt naast de bedreiging ook het gepleegde verzet ten laste gelegd.