Fietser overleden na aanrijding Houtstraat

Omstreeks 21.30 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd voor het verkeersongeval. Bij het verkeersongeval raakte de fietser zwaargewond. Hij werd per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis en overleed daar later aan zijn verwondingen.



De automobilist verliet de plaats van het ongeval. In de zoektocht naar de bestuurder van deze auto werd een burgernetbericht verspreid. Later die avond meldde een verdachte, een 29-jarige man uit Heerlen, zich op het politiebureau waar hij werd aangehouden.



De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval.



Getuigenoproep

Getuigen van deze aanrijding of personen die andere informatie hebben over deze aanrijding kunnen zich melden bij de politie. Dat kan via het algemene nummer 0900-8844 of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).