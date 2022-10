Twee aanhoudingen rellen FC Den Bosch – Top Oss

Op zaterdag 17 september ontstonden na de wedstrijd FC Den Bosch tegen Top Oss in het stadion in ‘s-Hertogenbosch diverse vechtpartijen. Ook pleegden groepen supporters massaal vernielingen. De agressie richtte zich daarnaast tegen stewards en onze agenten. Eén van de stewards werd mishandeld en liep een hoofdwond op en de ME werd bekogeld met stenen en fakkels. Ook twee agenten raakten lichtgewond.

Meer aanhoudingen niet uitgesloten

De twee aangehouden mannen, beiden 37 jaar oud, worden verdacht van openlijke geweldpleging. De verdachte uit Vlijmen wordt ook verdacht van de mishandeling van een agent. Aan allebei de mannen is door het Openbaar Ministerie een gedragsaanwijzing opgelegd: een meldplicht en een gebiedsverbod. Dat laatste komt erop neer dat ze tijdens wedstrijden van FC Den Bosch niet in de buurt van dat stadion mogen komen en tijdens wedstrijden van Top Oss daar niet. We doen nog volop onderzoek en we sluiten meer aanhoudingen niet uit.

Geweld is onacceptabel

Geweld rond voetbalwedstrijden past niet in dat beeld en wordt door alle betrokken partijen ook niet getolereerd. TOP Oss, FC Den Bosch, politie, Openbaar Ministerie en de gemeenten ’s-Hertogenbosch en Oss trekken hierin samen op. Ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. En vanuit een gedeelde visie waar het gaat om een positieve voetbalbeleving.