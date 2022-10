Nieuwe aanhouding in onderzoek naar poging plofkraak

Maandag 4 oktober heeft de politie een 21-jarige man uit Weesp in zijn woonplaats aangehouden. Hij zit momenteel nog in hechtenis. Eerder werden al twee andere arrestaties verricht. Deze drie verdachten waren vermoedelijk allen inzittende van een auto die zaterdagnacht 2 april na een langeachtervolging is achtergelaten langs de A27 tussen Hilversum en Utrecht. Vermoedelijk probeerden zij een plofkraak te plegen bij een pinautomaat in het Duitse dorp Herzogenrath.

Vierde aanhouding

Naast de vermoedelijke inzittenden is eerder in april ook de huurder van de gebruikte auto aangehouden. Deze 25-jarige man uit Maartensdijk is heengezonden. Hij blijft verdachte in het onderzoek.