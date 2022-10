Verkeerscontrole leidt politie naar wapenvondst

Agenten zagen die avond omstreeks 21.45 uur op de Richelleweg een man op een scooter rijden die geen helm droeg. Hij werd daarop gecontroleerd. Agenten zagen daarbij dat de man in zijn broekband een vuurwapen droeg. Hij werd direct aangehouden en overgebracht naar het bureau. De politie doorzocht vervolgens zijn woning op de aanwezigheid van meerdere wapens. Agenten vonden meerdere oudere (vuur) wapens en mogelijk ook explosief materiaal. De agenten namen dat in beslag en stellen een onderzoek in naar de herkomst ervan. De verdachte wordt vandaag, donderdag 13 oktober voorgeleid aan de rechter-commissaris.