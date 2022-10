Getuigen gezocht na geweldsincident

Het meisje liet haar hond uit in het Rehorstpark. Zij werd slachtoffer van een geweldsincident door een man die een voor haar onbekende taal sprak. Hij rende weg op het moment dat er iemand anders aan kwam lopen. Vlak voor het incident liep het meisje samen met een andere vrouw die haar hond uitliet.

Signalement verdachte

Man rond de 25 jaar oud

1,75/1,80 meter lang

Licht getinte huidskleur

Witte Adidas schoenen

Zwarte spijkerbroek

Zwarte parka met capuchon, lichtgekleurde bontkraag en rode emblemen op de bovenmouwen

Herkent u het signalement van deze man? Was u rond deze tijd aanwezig in het park en was u getuige of heeft u andere informatie over deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via 0900 - 8844. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800 – 7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.

2022211244