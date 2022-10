Politie onderzoekt dodelijk verkeersongeval

De andere partij van het verkeersongeval betrof een personenauto met daarachter gekoppeld een boottrailer, die werd bestuurd door een 40-jarige man uit Wervershoof. Er is geen sprake van middelengebruik geweest bij de automobilist. De scooter reed over de rijbaan van de Veenakkers, de automobilist over de Driehuizen.

De afdeling verkeersongevallen analyse van de politie stelt een onderzoek naar de toedracht van het verkeersongeval. Verklaringen van getuigen kunnen hierbij helpen. Mocht u getuige zijn geweest van het ongeluk of bijvoorbeeld dashcam beelden hebben, wilt u zich dan met de politie in verbinding stellen? Dat kan via 0900-8844.

De politie leeft mee met de nabestaanden van de overledene. Hen wordt hulp van een familie-agent aangeboden.

2022213035