Drugslab ontdekt na lekkage

Foto's: Nieuws op Beeld

Een sterke chemische lucht was te ruiken in en buiten de woning aan de Cronesteinstraat maar het was een lekkage bij de onderburen die tot de ontdekking van het drugslab leidde. De gewaarschuwde eigenaar, die de woning verhuurd had, ging een kijkje nemen bij de woning. Binnen hing een sterke chemische lucht en stonden vaten met chemicaliën , waarop de eigenaar direct de politie alarmeerde.

Heeft u informatie of beelden?

Nadat het pand eerst was gelucht, hebben specialisten van de Forensische Opsporing het pand geruimd. De politie doet nader onderzoek naar de huurder en eventuele andere betrokkenen. Daarvoor is informatie uit de buurt van groot belang. Heeft u verdachte activiteiten, personen, auto’s bij de woning gezien of heeft u andere informatie of beelden die bij dit onderzoek zouden kunnen helpen, dan vragen wij u contact op te nemen met de politie via onderstaande opties.



Voorkom gevaar in uw woonwijk

Drugslabs hebben grote impact op een buurt. Een laboratorium wordt slordig in elkaar gezet met een grote kans op ontploffing, brand en/of lekkage. Gevaarlijk afval wordt achtergelaten of elders gedumpt waar dieren en kinderen er toegang tot hebben. Ook trekken dit soort plekken crimineel volk aan die het gebruik van geweld niet schuwen. Meld het daarom als u vermoedens heeft van een drugslab. Dan kan de politie het aanpakken.

Signalen van drugslabs

Vaak kan een klein signaal al duiden op criminaliteit:

activiteiten op ongebruikelijke tijdstippen

onbekende voertuigen (bestel- of vrachtwagens)

een chemische geur van anijs, amandel, aceton of ammoniak

jerrycans en blauwe vaten met chemicaliën of IBC 1.000 liter containers

afgeschermde deuren of ramen (met purschuim)

afzuiginstallaties via het dak

overmatige beveiliging met camera’s

Je kunt ook andere signalen kwijt:

afvoer van drugsafval via het riool of mestkelders

huurders die alleen contant geld betalen of helemaal niet betalen;

huurders die zich niet identificeren en afspraken niet vastleggen

onbekende tussenpersonen die zaken regelen (verhuurmakelaars, notarissen)

onlogische bedrijfsvoering (geen klandizie of website).



Melden helpt!

De hennepkwekerijen en drugslabs die de politie oprolt zijn bijna altijd het gevolg van meldingen van alerte burgers. Met uw informatie kunnen we dit soort zaken oprollen en aanpakken. Samen houden we de buurt veilig.