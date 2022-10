Verdachte draait door en verwondt twee agenten in Vlaardingen

De agenten zagen de man op een bankje op de Van Hogendorplaan liggen en spraken hem aan. Toen bleek dat hij een wijkverbod had en daar helemaal niet had mogen zijn, werd hij aangehouden. Bij zijn fouillering ging de man door het lint. Hij verzette zich hevig en wist zich - met één handboei om - los te rukken. Toen een van de agenten zijn stroomstootwapen pakte en tweemaal gebrukikte, bleek dat geen enkel effect te hebben. De man rende weg en toeg de agenten hem inhaalden, sloeg hij één van hen in zijn nek. Het gebruik van pepperspray had ook geen effect. De man rende weer weg en werd weer ingehaald. De verdachte sloeg dezelfde agent opnieuw en raakte hem met zijn aangelegde handboei in zijn gezicht, met een bloedende wond tot gevolg. Een andere agent kreeg een harde trap tegen haar been. Toen andere toegesnelde agenten erbij kwamen, werd de verdachte rustig en kon hij alsnog aangehouden worden.