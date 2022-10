Opzittenden motor gewond na verkeersongeval

Een 24-jarige man uit IJsselstein kon de brokstukken van de motor niet ontwijken en liep hierdoor blikschade aan zijn auto op.

Onder invloed?

De 30-jarige bestuurder van de motor en zijn 28-jarige passagier raakten beiden gewond en zijn per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Daar is bloed afgenomen van de bestuurder om te kunnen vaststellen of uitsluiten dat hij onder invloed van alcohol of drugs was. De motorrijder was vermoedelijk niet in het bezit van een geldig rijbewijs om een motorfiets te mogen besturen. De motor is opgehaald door een takelbedrijf.