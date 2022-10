Bruut uitgaansgeweld en brandstichtingen bij Bureau Brabant

Uitgaansgeweld Eindhoven

Op zondag 7 augustus tussen 5 en half 6 in de vroege ochtend, worden twee vrienden door een groepje van twee of drie daders zwaar mishandeld. De vrienden herinneren zich weinig meer van er precies gebeurde, ze werden ineens neergeslagen. Eén van de twee slachtoffers kwam zelfs met ernstige verwondingen in het ziekenhuis terecht. Hij heeft een hersenschudding, een bloedende wond bij zijn slaap, een gescheurde lip en meerdere afgebroken tanden. Zijn vriend had wat minder fysiek letsel, maar beide mannen hielden er een flink trauma aan over. Zinloos bruut uitgaansgeweld, waarvan de daders gepakt moeten worden. Wij tonen beelden waarop mensen te zien zijn die op zijn minst hele goede getuigen zijn. Verder komen beide slachtoffers in de uitzending aan het woord en delen hun verhaal.



Brandstichting Islamitisch Centrum Veldhoven

Twee brandstichtingen binnen een paar dagen bij een Islamitisch centrum in de Kruisstraat in Veldhoven. Eerst op woensdag 17 augustus, toen de brandstichter door een kompaan op een scooter werd afgezet. Deze brand kon gelukkig worden beperkt, al was er behoorlijke schade. De tweede keer, op zaterdag 20 augustus had de brandweer meer moeite het vuur te doven. Gelukkig wist zij wel te voorkomen dat het vuur kon overslaan naar andere panden. De daders van beide branden staan op beeld, evenals de scooters die bij beide brandstichtingen zijn gebruikt. Wie kan ons vertellen wie deze brandstichters zijn of heeft ten tijde van de brandstichtingen iets gezien of gehoord? Ook ontvangen we graag informatie over de scooters.



