‘Politieorganisatie moet meer leren van geweldgebruik’

Stelselwijziging

In 2019 wijzigde de procedure van het melden, registreren en beoordelen van geweld, de zogeheten Stelselherziening tranche I. De belangrijkste aanpassing is het nadrukkelijk willen leren van geweldsaanwending, om op die manier het geweldgebruik door de politie nog verder te professionaliseren en verbeteren. Uit onderzoek van de Politieacademie en de Rijksuniversiteit Groningen in opdracht van de politie blijkt dat deze nieuwe procedure in de praktijk meer gericht is op verantwoorden dan leren.



Adang stelt vast dat elkaar aanspreken op de professionaliteit van optreden niet vanzelfsprekend is. Uit het onderzoek van de lector Openbare Orde en Gevaarbeheersing en bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen, blijkt verder dat van collectief leren nog maar beperkt sprake is. Daarmee worden volgens Adang kansen gemist om te verbeteren en de professionaliteit te verhogen. Het kan volgens hem ook leiden tot aantasting van de legitimiteit van de politie.