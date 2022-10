Aanhouding voor vervalsen Formule 1-kaarten

De man wordt verdacht van frauderen met tickets voor de Formule 1. Ook verkocht hij de kaarten zonder dat ze geleverd werden aan de kopers. Vermoedelijk heeft de verdachte ruim 70.000 euro buitgemaakt.

Het ging om kaartjes voor Zandvoort, Barcelona en Abu Dhabi. Hij verkocht ze via social media.

Na meerdere meldingen van gedupeerden en een politieonderzoek, kwam de vervalser aan het licht.

Vandaag, 14 oktober, is hij voorgeleid aan de rechter-commissaris. Hij mag zijn rechtszaak in vrijheid afwachten, maar blijft wel verdachte. Inmiddels zijn er 30 aangiftes opgenomen waarvoor de verdachte verantwoordelijk is.



Voor meer informatie en tips om internet/social media oplichting te herkennen en te voorkomen kijk op:

https://www.politie.nl/onderwerpen/internetoplichting.html



De gedupeerden kunnen zich voor vragen richten tot het Slachtoffer Informatiepunt of het Openbaar Ministerie Rotterdam

https://www.om.nl/onderwerpen/slachtofferrechten/contact-informatiepunt-slachtoffers-om