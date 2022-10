Dankzij alerte melder twee scooterdieven aangehouden

Een alerte melder belde rond 20.00 uur naar de meldkamer omdat hij op de Populierenlaan een verdachte situatie zag met meerdere scooters. Hij vermoedde dat de jongemannen de scooters hadden gestolen en zag hen richting het park in de buurt van de IJweg rijden. Meerdere eenheden zijn direct naar het park gegaan. Agenten zagen drie personen bij drie scooters staan. Bij het zien van de politie renden twee personen weg en een derde ging er vandoor op een scooter. Een korte achtervolging te voet volgde. De hondengeleider heeft daarna een zoekslag gemaakt met diensthond Ben en trof twee verdachten en sleutels aan in de bosjes. De derde persoon wist te ontkomen.

Heeft u iets gezien of weet u meer over de derde verdachte? Neemt u dan alstublieft contact op met de politie via 0900-8844.

Meld verdachte situaties

Dankzij een alerte getuige heeft de politie twee verdachten aangehouden. We vinden het heel fijn als oplettende burgers verdachte situaties melden bij de politie. Op die manier wordt de pakkans van daders van misdrijven vergroot. We kunnen niet genoeg benadrukken dat u mede onze oren en ogen bent bij u in de buurt. U bent daar dagelijks en weet precies wat ‘hoort’ en ‘niet hoort’ in uw buurt. Ziet u een verdachte situatie? Iets dat u niet precies kunt duiden, maar u hebt het gevoel dat er iets niet klopt? Laat het dan aan ons weten. Misschien bent u wel de sleutel tot de oplossing van een zaak. Als er spoed geboden is dan mag u ook gerust 112 bellen, want: 112, daar vang je boeven mee!

2022214486