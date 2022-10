Getuigen gezocht harde knal woning Oost Indiëstraat

Rond 04.20 uur kreeg de politie een melding van een knal bij een woning aan de Oost Indiëstraat. De agenten treffen op de locatie schade bij de voordeur van de woning aan. Er raakt niemand gewond. Forensische opsporing doet nader onderzoek.

Heeft u meer informatie of beelden?

Als u nog niet met de politie heeft gesproken, maar wel waardevolle informatie heeft over het incident horen we dat heel graag. Beschikt u over beelden die tussen vrijdag 14 oktober om 21:30 uur en zaterdag 15 oktober om 04:30 uur gemaakt zijn via een beveiligingscamera of een videodeurbel? Neem dan alstublieft contact op met de politie via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Getuigen kunnen ook gebruik maken van onderstaand tipformulier en daarop ook beeldmateriaal uploaden. Vermeld voor een snelle afhandeling het dossiernummer: 2022214823.