Hennepkwekerij ontmanteld

De politie doorzocht vrijdagavond 14 oktober rond 21 uur een woning aan de Molenstraat en vond een hennepkwekerij met 290 planten. De bewoner, een 40-jarige man, werd aangehouden en zit vast voor nader onderzoek. De hennepkwekerij en de planten werden vernietigd.

Help ook mee om hennepkwekerijen te bestrijden

Ruikt u henneplucht of denkt u dat er een hennepkwekerij in uw buurt zit? Meld verdachte situaties, Onderstaande punten kunnen wijzen op een hennepkwekerij:

Aanwezigheid van hennepgeur;

Onveilige situaties door illegale aanpassingen in de meterkast of elektriciteitsaansluiting;

Constant zoemend of ronkend geluid;

Beslagen/afgeplakte ramen of gordijnen die nooit opengaan.

Prioriteit

Politie, openbaar ministerie en gemeenten geven prioriteit aan de aanpak van hennep. Deze plantages veroorzaken stankoverlast, leveren brandgevaar op en bovendien is er vaak een relatie met georganiseerde misdaad (geweld, inbraken, overvallen, ripdeals en liquidaties). Burgers die tips hebben over de aanwezigheid van hennepkwekerijen kunnen dit doorgeven: