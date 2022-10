Onderzoek naar ongeval op het strand

Twee vrouwen uit Duitsland zaten in het donker op het strand en werden geraakt door een 4×4-terreinwagen. Een vrouw (40) raakte daarbij ernstig gewond. De andere vrouw (40) raakte licht gewond. Agenten stelden een onderzoek in en arresteerden rond 21u15 een verdachte. Uit zijn verklaring kwamen nieuwe feiten aan het licht en in overleg met de Officier van Justitie is de man in vrijheid gesteld. De bestuurder van de vermoedelijk betrokken terreinwagen heeft zich even later bij de politie gemeld. Het voertuig is voor technisch onderzoek in beslag genomen. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.