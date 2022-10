Tasjesroof op de Kastanjelaan

Op zaterdag 15 oktober tussen 21.00 uur en 21.40 uur werd het slachtoffer aan haar tas getrokken door een voor haar onbekende vrouw. Hierop ontstond een korte worsteling, waarna de dader er met de tas vandoor ging. Het slachtoffer liep door de worsteling lichte verwondingen op.

De politie is benieuwd of iemand op de Kastanjelaan iets heeft gezien van de straatroof. Getuigen kunnen zich melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Heeft u camerabeelden die mogelijk te maken hebben met het incident? Deel ze via onderstaand tipformulier.

202215399