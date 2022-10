Politie zoekt getuigen van dodelijk schietincident Dordrecht

Het schietincident, waarbij meerdere schoten waren gelost, vond rond 00.30 uur plaats. Agenten en ambulancepersoneel waren er snel bij, maar hulp mocht niet meer baten. De politie startte direct een buurt- en forensisch onderzoek en nam meerdere kogelhulzen in beslag. Een team van 20 rechercheurs zet het onderzoek voort.



Hulp is welkom

Het rechercheteam kan de hulp van getuigen goed gebruiken en ook beelden zijn zeer welkom. Heeft u het schietincident zien gebeuren of heeft u ervoor of daarna iets gezien dat helpt in het onderzoek? Of heeft u beelden van bijvoorbeeld een deurbelcamera, dashcam of bewakingscamera? Alle informatie is zeer welkom. U kunt bellen naar 0900-8844 en vragen naar TGO-team 1. Of vul onderstaand tipformulier in. Blijft u liever anoniem? Bel 0800-7000.