Tientallen ‘supporters’ aangehouden die wilden vechten

Zaterdagmiddag kwam bij de politie informatie binnen dat supporters van de harde kernen van FC Utrecht en PSV afspraken maakten om later op de avond de confrontatie met elkaar aan te gaan. Daarop werd direct opgeschaald door de politie. Zowel in Utrecht als in Eindhoven werden de beide harde kernen nauwlettend in de gaten gehouden en er werd uit voorzorg Mobiele Eenheid in paraatheid gebracht.

Parkeerplaats Best

Toen duidelijk werd dat de supporters uit de omgeving van Utrecht zich verzamelden op een parkeerplaats langs de A2 bij Best werden de eenheden daarheen gestuurd. Er bleken zo’n vijftien auto’s met vermoedelijk supporters te staan. De toegangswegen van de parkeerplaats werden door de politie geblokkeerd om zo de auto’s en personen te kunnen controleren.

Inrijden op agent

Eén bestuurder wenste niet mee te werken aan de controle, negeerde het stopteken van een agent en reed daarbij op haar in. Zij wist de auto te ontwijken en raakte niet gewond. De bestuurder wist zo wel te ontkomen. Uiteraard nemen wij dit zeer hoog op en doen dan ook uitgebreid onderzoek. De bestuurder wordt waarschijnlijk op een later tijdstip aangehouden.

Aanhoudingen

Alle andere voertuigen en aanwezige personen werden wel gecontroleerd. Daarbij werden onder meer slagwapens, ploertendoders, bivakmutsen en vuurwerk aangetroffen. Deze zijn in beslag genomen. Uiteindelijk werd besloten om alle aanwezigen aan te houden. In totaal ging dat om 47 verdachten. Zij zijn daarop met een stadsbus naar het politiebureau vervoerd. In de loop van de nacht werden alle personen weer heengezonden. Zij kregen processen verbaal voor zaken als samenscholing en het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs.