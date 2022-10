Politie moet hard optreden bij wedstrijd FC Twente – FC Groningen

Verplichte buscombi

Voor de wedstrijd beschikte de politie over informatie omtrent de veiligheid rondom de wedstrijd waardoor de burgemeester op advies van de politie besloot tot een verplichte buscombi. Op het omwisselpunt zou het mogelijk tot een treffen komen. Dit betekende dat het wisselpunt waarbij mensen met auto’s konden overstappen op de bus voor het laatste deel van de reis, kwam te vervallen. Voor de wedstrijd werden bij een invalsweg in Enschede de bussen met supporters opgewacht door zo’n 60 a 70 personen met bivakmutsen op die spullen bij zich hadden om mee te gooien. Door inzet van politie werd een confrontatie voorkomen en kwamen de in totaal 16 bussen en de inzittenden veilig bij het stadion aan.



Confrontatie voorkomen

Na de wedstrijd wilden de FC Groningensupporters niet vertrekken uit het stadion. Toen dit uiteindelijk wel gebeurde, deden veel van de leden van de harde kern van Groningen al in de bussluis bivakmutsen en screenmaskers op en probeerden uit te breken. Een groep supporters van FC Twente eveneens gemaskerd en voorzien van bivakmutsen zochten de confrontatie rond de bussluis met de Groningensupporters. Er werd over en weer gegooid met zwaar vuurwerk ook naar de aanwezige politie. Ruim een uur lang moest de politie hard optreden, gebruik makende van politiehonden, pepperspray en de lange wapenstok om beide groepen gescheiden te houden. Uiteindelijk lukte het de 16 bussen met de FC Groningensupporters veilig de stad uit te begeleiden.



Man aangehouden

Tijdens de wedstrijd is een 24-jarige man uit Den Ham aangehouden voor vernieling. Hij had een steen of stenen gegooid naar de spelersbus van FC Groningen. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit. Ook zal er verder onderzoek worden gedaan naar eventuele stadionverboden voor het verstoren van de openbare orde en/of de veiligheid binnen of buiten het stadion. Gemeente Enschede, FC Twente en politie zijn het er over eens dat dit soort gedrag ontoelaatbaar en afkeurenswaardig is. Politie, Openbaar Ministerie, gemeente en FC Twente (de vierhoek) zullen de gang van zaken evalueren en nagaan wat dit mogelijk betekent voor de volgende wedstrijd FC Twente- FC Groningen.