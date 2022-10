Getuigen gezocht na steekincident

De politie kreeg omstreeks 13.45 uur de melding van het steekincident. Een 14-jarige jongen uit Delft raakte daarbij gewond. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De verdachten sloegen na het incident op de vlucht. Een van hen is dezelfde avond aangehouden. Het gaat om een 15-jarige jongen uit Den Haag.



Signalement

Naar twee andere verdachten wordt nog gezocht. Het gaat om jongens van naar schatting zestien jaar oud. Van hen zijn onderstaande signalementen bekend.



Verdachte 1:

- 1,70-1,75 meter lang

- Licht getinte huidskleur

- Gele jas en gele capuchon

- Schoudertas van Louis Vuitton

- Zwarte joggingsbroek en zwarte schoenen

Verdachte 2:

- 1,75-1,80 meter lang

- Donker getinte huidskleur

- Zwarte krullen

- Zwart trainingsbroek met witte streep

- Donkerblauwe jas/trui

- Zwarte schoenen

Iets gezien?

De politie onderzoekt de zaak en zoekt getuigen. Heeft u zondag iets opvallends gezien in de omgeving van de Honselersdijkstraat? Of heeft u op een andere manier informatie die voor het onderzoek van belang kan zijn, bijvoorbeeld in de vorm van camerabeelden? Laat het ons weten. Dat kan via onderstaande mogelijkheden.