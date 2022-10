Getuigen gezocht van beroving in centrum Breda

De politie ontving maandag 17 oktober een melding dat er rond 00:45 uur een beroving had plaatsgevonden in de Visserstraat in Breda. Het slachtoffer werd daar door een onbekende vrouw aangesproken. De onbekende vrouw dreigde vervolgens met een mes en vluchtte met buit in de richting van de Prinsenkade.

Signalement

De vrouwelijke dader heeft een blanke huidskleur, een gezet postuur, is ongeveer 1.80 meter lang, donkerblond haar tot haar schouders en heeft opvallend grote voortanden. Ze droeg tijdens de beroving een bril met vierkant montuur, een paars shirt of trui, een zwarte jas, een gekleurde sjaal en een spijkerbroek.

Getuigen gezocht

Was u getuige of heeft u wellicht andere informatie die van belang kan zijn voor het onderzoeksteam? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Vertel tijdens uw gesprek dat u belt over zaaknummer 2022274881