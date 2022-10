Getuigen voertuigbrand Haarlem gezocht

Omstreeks 01.30 uur kreeg de politie melding van een autobrand op het Marsmanplein in Haarlem. Ter plaatse bleek een personenauto in brand te staan. De brandweer heeft het vuur geblust maar kon niet voorkomen dat twee omliggende voertuigen ook flinke schade opliepen. De politie sluit brandstichting niet uit en stelt een (forensisch) onderzoek in.

Een getuige verklaarde dat een groep van vijftien jongeren zich bevond in de buurt van de brand en wegrende toen zij opgemerkt werden. De politie zoekt naar getuigen of beeldopnames. Getuigen kunnen zich melden via 0900 – 8844 of het online tipformulier. Melden kan ook anoniem via 0800 – 7000.

2022216194