Dader overval pizzeria Zonnelaan Groningen gezocht

De medewerkers wisten via de achterkant van het gebouw de dader te ontvluchten en hebben vervolgens de hulpdiensten gealarmeerd. De dader is op een fiets in de richting van de Eikenlaan gevlucht. Van de overval zijn duidelijke camerabeelden.

Jonge dader, gevlucht op fiets

De dader is een jongeman van ongeveer 16 á 17 jaar. Hij heeft een getinte huid. Hij droeg een lichte jas met daaronder een grijze capuchontrui. Hij had een blauwe Albert Heijn tas bij zich en dreigde met een keukenmes. Nadat het personeel van de pizzeria zichzelf in veiligheid heeft gebracht, vlucht de dader op een fiets in de richting van de Eikenlaan.

Politieonderzoek: getuigen en camerabeelden gezocht

De politie is een onderzoek gestart. Er is onder meer gesproken met getuigen en er zijn camerabeelden veiliggesteld. Ook zal buurtonderzoek worden verricht. Heeft u tips die het onderzoek kunnen helpen? Heeft u bijvoorbeeld iemand over deze overval horen praten? Of heeft u de dader mogelijk gezien? Dan komen we graag met u in contact. Als u in het bezit bent van camerabeelden (van bijvoorbeeld een deurbel- of beveiligingscamera) waarop mogelijk iets te zien is, ontvangen wij die graag.

Deel uw informatie via onderstaand tipformulier of via de Opsporingstiplijn op 0900-8844. U kunt uw informatie ook anoniem met ons delen via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.