Man aangehouden voor overval Nettorama

Op maandagmiddag 26 september werd de Nettorama aan de Hendrik Jan van Opstallstraat in Rijssen overvallen. De overvaller dreigde het personeel met een mes. De politie is na de melding onmiddellijk een onderzoek gestart. Hierbij is er ondere andere in de omgeving gezocht, een buurtonderzoek gehouden, sporen veilig gesteld en zijn heel veel bewakingsbeelden bekeken.

Hierdoor kwam het rechercheteam dat de zaak onderzoek uit bij een 24-jarige man uit Almelo. Hij wordt verdacht van het plegen van deze overval. De man is gisteren, maandag 17 oktober buiten heterdaad op last van de Officier van Justitie, aangehouden in Almelo. Hij is inmiddels in verzekering gesteld en wordt vandaag nader gehoord.



Helaas vinden er de laatste tijd meer overvallen plaats op supermarken, drogisterijen, snackbars etc. De ene overvaller is de andere niet. Zo zijn er situaties waarin de dader met veel lawaai binnenstormt, de kassa-inhoud eist ene vervolgens snel vertrekt. Andere overvallers gaan onopvallender te werk door zich eerst als klant voor te doen en pas toe te slaan op een geschikter moment. Ook zijn er overvallers die specifiek wachten tot de opening of sluiting van een winkel, om aanwezigheid van klanten of andere medewerkers te voorkomen.

Rustig blijven, Accepteren, Afgeven, Kijken,

Hoe een (winkel)overvaller ook te werk gaat; het is in alle gevallen raadszaam om als werknemer te handen volgens het RAAK-principe. Blijf Rustig, Acceptereer wat er gevraagd word, geef geld of spullen meteen Af en beKijk de dader om signalement te onthouden. Houdt de eigen veiligheid in de gaten en verleen medewerking aan de overvaller.

