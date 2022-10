Twee doden bij verkeersongeluk Biddinghuizen

Direct na het ongeluk werd de Biddingringweg tussen de Gooiseweg en Drontenweg afgesloten voor de hulpverlening. Al snel werd duidelijk dat twee inzittenden het ongeluk niet hebben overleefd. Het gaat om de 58-jarige bestuurster van een auto uit Dronten en een 53-jarige bestuurder van een bestelbus uit Veenendaal. De inzittenden van andere auto’s bleven ongedeerd.

Iets gezien?

De toedracht van het ongeluk wordt onderzocht. Het Opsporing Team Verkeer (OTV) en de experts van de Verkeersongevallenanalyse (VOA) zijn bezig met tactisch- en technisch onderzoek. De politie heeft al meerdere getuigen gesproken. Heeft u iets gezien van het ongeluk en hebben we nog niet met u gepraat? Neem dan contact met ons op via 0900-8844 of via het onderstaand tipformulier.