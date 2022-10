Gelblasters leiden tot drie aanhoudingen in Lisserbroek

Doordat het ging om een vuurwapenmelding trof de politie de nodige veiligheidsmaatregelen om de mannen te benaderen. Dit hield in dat de politie de groep benaderde met getrokken wapen. De vijf mannen werden gefouilleerd en hun auto’s werden doorzocht. In drie voertuigen werden meerdere gelblasters aangetroffen. Drie mannen van 22, 23 en 24 zijn aangehouden. De wapens zijn in beslag genomen en vernietigd.

Confrontatie met nepvuurwapens

Als politie gaan we er bij een melding van uit dat het mogelijk om een echt vuurwapen gaat. Echte vuurwapens zijn er in verschillende (ook felle) kleuren. We nemen daarom het zekere voor het onzekere, en behandelen de verdachte alsof deze vuurwapengevaarlijk is.

Een gelblaster wordt gezien als speelgoed, als het voldoet aan de Europese speelgoedrichtlijn. Het moet zijn bestemd om door kinderen jonger dan 14 jaar bij het spelen te worden gebruikt. Kinderen jonger dan 14 jaar mogen hier dus gewoon mee spelen op straat. Een gelblaster die niet voldoet aan de Europese Speelgoed richtlijn en die qua vorm en afmeting precies lijkt op een echt vuurwapen, is sowieso een verboden wapen van de Wet wapens en munitie. De kleur van de gelblaster is niet belangrijk; voor de wet telt alleen de vorm en de afmeting.