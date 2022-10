Getuigen gezocht na aantreffen van zwaargewonde man

De politie kreeg omstreeks 00.15 uur de melding dat er op de kruising van de Ingenhouszstraat en de Drebbelstraat een gewonde man op straat lag. Het slachtoffer is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Iets gezien?

De politie onderzoekt de zaak en zoekt getuigen. Heeft u in de nacht van dinsdag 11 op woensdag 12 oktober iets opvallends gezien in de omgeving van de Ingenhouszstraat? Of heeft u op een andere manier informatie die voor het onderzoek van belang kan zijn, bijvoorbeeld in de vorm van camerabeelden? Laat het ons weten. Dat kan via de opsporingstiplijn 0800-6070. Tippen kan ook via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

Dit bericht is ook vertaald in het Pools/This press release has been translated into Polish/Niniejsza informacja prasowa została przetłumaczona na język polski.