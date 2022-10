Vrouw in bijzijn gezin beroofd van tas

Op zondagavond 14 augustus rond 21.40 uur liep een mevrouw met haar gezin over de Gantellaan in Monster. Zij droeg twee tassen. Op een gegeven moment werd een van de tassen hardhandig van haar schouder gerukt. Toen zij omkeek zag zij twee mannen wegrennen. Een van de mannen had haar tas in zijn hand. Het slachtoffer en omstanders renden achter de mannen aan. De man met de tas van de vrouw werd later aangehouden, de andere man wist te ontkomen. Het onderzoeksteam is dringend op zoek naar deze tweede verdachte. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van deze man.



Brandstichting Fischerstraat Den Haag

Op maandag 22 augustus rond 03.00 uur heeft een onbekende man een bouwcontainer in de brand gestoken. In de bouwcontainer zaten huisraad en bouwmaterialen van een overleden meneer. Op camerabeelden is een onbekende man te zien die de container inkijkt en er een voorwerp uithaalt. Plotseling ontstaat er brand en loopt de man weg. In de uitzending worden de camerabeelden getoond van deze brandstichter.

Fietsster gezocht Station Delft Campus

Op zondagavond 2 oktober rond 22.00 uur gebeurde er in de fietstunnel onder het station Delft Campus een incident met een vrouw. Hier is een andere nog onbekende vrouw op een fiets mogelijk getuige van geweest. De onbekende fietsster ontfermde zich over deze vrouw en dat kan ze zich vast nog wel herinneren. Wij zijn dringend op zoek naar deze fietsster. In de uitzending vanavond doen we een oproep om in contact met haar te komen.

Team West

Kijk vanavond naar Team West voor meer informatie en deel uw tips. Dit kan via de opsporingstiplijn op 0800-6070 of anoniem via 0800-7000 Uw hulp maakt het verschil in deze zaken. Team West wordt vanaf 17.00 uur uitgezonden op TV West en elk uur herhaald.