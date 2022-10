Man aangehouden na bedreigen politieagent

Een politie-eenheid had in de nacht van zondag 16 op maandag 17 oktober rond 01.45 uur op de Professor van ’t Hoffweg een auto gecontroleerd. De bestuurder van die auto, een 30-jarige man uit Waalwijk, bleek teveel te hebben gedronken en moest daarom mee naar het politiebureau. Uit de ademanalyse (uitslag 665 ug/l) bleek dat hij inderdaad teveel gedronken had.

Niet mee eens

Terwijl de politiemensen met hun werk bezig waren, kwam er een man aan lopen, die zich vervelend gedroeg. Hij was het niet eens met de aanhouding van de eerder genoemde automobilist, een bekende van hem, en maakte dit luidkeels duidelijk. Ook gaf hij aan van plan te zijn de automobilist op het bureau op te halen. Omdat de agenten het vermoeden hadden dat ook deze man teveel gedronken had, moest hij meewerken aan een blaastest. Daaruit bleek inderdaad dat hij teveel gedronken had. De agenten vertelden hem meteen dat hij niet mocht rijden. En dat als hij dat wel zou doen, hij een strafbaar feit zou plegen. Vervolgens zijn de agenten met de 30-jarige verdachte naar het politiebureau gegaan.

Niet geluisterd

Nadat de agenten op het politiebureau hun werk hadden gedaan en rond 02.30 uur het bureau weer uitgingen, zagen ze de tweede man in een auto voor het bureau staan. Hij was alleen, waardoor de agenten het sterke vermoeden hadden dat de man toch was gaan rijden, ondanks de waarschuwing. Hij begon ook meteen weer te schelden en te dreigen. Omdat de agenten verwachtten dat de man opnieuw zou gaan rijden, hielden ze ‘m in de gaten. Dat was maar goed ook, want slechts enkele minuten later reed de man bij het politiebureau weg. De agenten zetten de man vervolgens op De Gaard aan de kant en zeiden dat hij mee moest naar het bureau voor een ademanalyse. De man wilde niet meewerken en werd daarom aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Eenmaal in de politieauto schold de verdachte een van de politiemensen uit en bedreigde hem vervolgens. Daarop is hij ook aangehouden op verdenking van bedreiging. Hij is naar het bureau gebracht, waar uit de ademanalyse bleek dat hij onder invloed van alcohol was (uitslag ademanalyse was 375 ug/l). ook is hij verhoord over de bedreiging. Nadat hij een verklaring had afgelegd, is hij in de loop van maandag weer vrijgelaten. Hij moet zich op een later moment voor de rechter verantwoorden over het rijden onder invloed en de bedreiging.