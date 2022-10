Hennepkwekerij niet in zelfde pand als pizzeria

Haarlem - Op maandag 17 oktober brak er in Haarlem brand uit in een pizzeria in de Nagtzaamstraat. Tijdens onderzoek naar de oorzaak van de brand ontdekte de brandweer per toeval een hennepkwekerij in het pand dat naast de pizzeria ligt, in de Teding van Berkhoutstraat.