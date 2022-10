Ongeregeldheden Osdorp

Inzet ME

De politie die op dat moment aanwezig was, trad direct op tegen de ordeverstoorders. Al vrij snel werd duidelijk dat deze groep uit was op een confrontatie met de politie. Ook werd de sfeer steeds grimmiger en werd de politie bekogeld met (zwaar) vuurwerk waardoor de inzet van de ME noodzakelijk was. De ME kwam rond 22.00 uur aan in Osdorp. Eerst werd geprobeerd de-escalerend op te treden in de vorm van meerdere waarschuwingen zich uit het gebied te verwijderen. Toen hier geen gehoor aan werd gegeven, werd door de ME daadwerkelijk ingegrepen wat uiteindelijk leidde tot 26 aanhoudingen waarvan 25 voor het verstoren van openbare orde. De aangehouden verdachten zijn in de leeftijd van 14 tot en met 26 jaar. Eén van hen, een minderjarige jongen, is aangehouden voor openlijke geweldpleging en zit op dit moment nog vast. De anderen zijn inmiddels op vrije voeten.