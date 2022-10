Scooterrijder negeert stopteken en gaat ervandoor

Motoragenten reden omstreeks 20.50 uur over de Nieboerweg toen zij een snorfietser zagen rijden vanuit tegemoetkomende richting. Omdat de snorfietser een telefoon in zijn linkerhand hield, wilden de agenten hem controleren. De agenten keerden om en reden achter de snorfietser aan om hem staande te houden. De snorfietser negeerde echter een stopteken en ging ervandoor.

Op het trottoir van de Van Slingelandtstraat ging de snorfietser onderuit nadat het voorwiel een plantenbak raakte. Ook werd een geparkeerde auto geraakt. De snorfietser viel, bleef even liggen en ging er vervolgens rennend vandoor. Een van de motoragenten is hem achterna gerend en heeft hem getaserd, waardoor de man viel. Met een verwonding in zijn gezicht is hij overgebracht naar het ziekenhuis. Daar is een bloedblok afgenomen omdat hij vermoedelijk onder invloed was. Het bloedblok moet daarover uitsluitsel geven. De man is aangehouden op basis van de Wegenverkeerswet. Zijn snorfiets is in beslaggenomen.