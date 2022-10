Wie weet er meer over een incident aan de 1e Middellandstraat?

Woensdag 19 oktober omstreeks half twaalf kreeg de politie een melding binnen van een mogelijke steekincident. Hierbij zouden stekende bewegingen zijn gemaakt richting een slachtoffer. Hoewel het slachtoffer niet gewond is geraakt, willen we graag weten wat er precies is gebeurd. De politie doet momenteel daarom ook sporenonderzoek.

Getuigen gezocht

We komen graag in contact met mensen die meer hebben gezien of andere informatie hebben die ons onderzoek verder kan helpen. Ook camerabeelden zijn welkom. Info? Neem contact met ons op via de onderstaande opties.