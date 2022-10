Schietincident Taksteeg; twee nietsvermoedende omstanders gewond geraakt

Rond 18.45 uur kreeg de politie een melding binnen dat kort daarvoor twee mannen door de Taksteeg renden waarbij de één door de ander werd achtervolgt. Ineens klonken er meerdere schoten en rende het tweetal daarna linksaf het Rokin op. De gealarmeerde politieagenten waren snel aanwezig en maakten een zoekslag in de omgeving. Ook troffen agenten op de Oude Turfmarkt twee vrouwen aan die beide een schotwond hadden. De slachtoffers, 22 en 26 jaar uit Duitsland, werden nagekeken door het ambulancepersoneel en één van hen, de 26-jarige Duitse, moest mee naar het ziekenhuis. De ander mocht na controle haar weg weer vervolgen en werd door de politie thuisgebracht.

Getuigen en beelden gezocht

Wat de aanleiding is geweest van dit schietincident, is onduidelijk en wordt door de recherche onderzocht. Ook zijn er geen duidelijke signalementen bekend van de twee mannen die door de Taksteeg renden.

De recherche kan daarbij de hulp van het publiek goed gebruiken en komt dus graag in contact met getuigen. Heeft u iets verdachts gezien of gehoor dat te maken kan hebben met deze zaak? Of heeft u andere informatie die belangrijk kan zijn voor het onderzoek? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Vermeld daarbij altijd onderstaand registratienummer. Ook beelden kunnen een belangrijke rol spelen bij het onderzoek. Beschikt u over relevant beeldmateriaal? Upload deze dan gemakkelijk via onderstaand tipformulier.

PvBnr PL1300-2022221298

Foto: Inter Visual Studio