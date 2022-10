Korte krakersactie Oude Gracht

Rond een krakersactie in een kantoorpand aan de Oude Gracht hield de politie die zaterdagochtend rond 10.00 uur drie personen aan. Agenten die naar aanleiding van diverse meldingen een onderzoek instelden, constateerden zaterdag dat een kantoorpand aan de Oude Gracht was gekraakt. In het pand bevonden zich enkele personen die aangaven dat zij het pand hadden gekraakt. De politie trad in overleg met de eigenaar van het pand. Drie personen die zich in of nabij het pand bevonden werden aangehouden wegens vernieling en niet voldoen aan ambtelijke bevelen en of het negeren bevel of vordering. Van de aangehouden verdachten zitten er nog twee vast. De actie zorgde zaterdagochtend voor korte onrust in en rond de Oude Gracht. Politieagenten wisten door snel op te treden die onrust snel de kop in te drukken. Zondag 2 oktober bleek dat de overige krakers het pand hadden verlaten.