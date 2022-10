Schietincident Montfoortlaan, politie zoekt getuigen

Zondagochtend 2 oktober om 02.15 uur kreeg de politie melding van een schietincident aan de Montfoortlaan. Ter plaatse bleek dat in de ruiten van een woning enkele kogelinslagen te zien waren. Er vielen daarbij geen gewonden. Medewerkers van de Forensische Opsporing onderzochten de inslagen in de gevel. De politie onderzoekt de zaak en is daarbij op zoek naar getuigen. Heeft u informatie? Bel dan de politie 0900-8844 of informeer ons via onderstaand tipformulier.