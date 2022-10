Man zwaar gewond bij steekincident, verdachte snel aangehouden

Middelburg - Een 49-jarige man uit Zoetermeer is zaterdag 1 oktober 2022 rond 15.20 uur in de wijk Dauwendale zwaar gewond geraakt bij een steekincident. De politie arresteerde na een zoekactie omstreeks 16.10 uur op de Meanderlaan een 43-jarige man uit Vlissingen als verdachte. Hij was onder invloed van alcohol. Het gaat vermoedelijk om een misdrijf in de relationele sfeer.