Getuigenoproep brandstichtingen op de Logosberg

Brandsstichting 15 oktober

Op 15 oktober is een voertuig aan de Logosberg beschadigd door brandstichting. De brand is vermoedelijk tussen 5 uur en 5:30 uur aangestoken. Op camerabeelden is te zien dat een persoon wegrent in de richting van de Vredelaan.

Brandstichting 16 oktober

Een dag later, op 16 oktober, kreeg de politie rond 5.30 uur ’s ochtends opnieuw melding van een brand aan de Logosberg. Hulpdiensten gingen direct ter plaatse. Hier bleek dat het vermoedelijk opnieuw om brandstichting ging. De brand is waarschijnlijk aangestoken tussen 5.00 en 6.00 uur. De brandweer moest in actie komen om het vuur te blussen, maar kon niet meer voorkomen dat meerdere voertuigen schade opliepen.

Help mee met het onderzoek

De politie doet onderzoek naar deze brandstichtingen. Heeft u rondom het tijdstip van de brandstichtingen aan de Logosberg op 15 en 16 oktober iets verdachts gezien? Heeft u mogelijk camerabeelden? Of weet u anderszins meer over deze incidenten? Dan komen we graag met u in contact. Bel 0900 8844 of vul onderstaand tipformulier in. Anoniem melding doen kan ook: Meld Misdaad Anoniem of bel 0800 7000.