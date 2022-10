Getuigenoproep vernieling bij woning Maarsenhof

De bewoners van een woning aan Maarsenhof werden woensdagavond 19 oktober rond 22.00 uur opgeschrikt door een harde knal bij de voordeur. Onbekenden bleken de voordeur te hebben vernield met zwaar vuurwerk. De aanwezige bewoners raakten niet gewond, maar dat had ook anders kunnen aflopen. Door getuigen is gezien dat drie – vermoedelijk – jongens zijn weggerend in de richting van het Abcouderpad. Van hen is het volgende summiere signalement bekend:

Verdachte 1

Donkere huidskleur

Ongeveer 1.50 meter lang

Grijze hoody

Verdachte 2

Donkere huidskleur

Stevig tot mollig postuur

Zwart bomber jack

Donker petje

Verdachte 3

Van hen is enkel bekend dat het om een jongen met een donkere huidskleur gaat



De recherche doet onderzoek naar het motief van de vernieling. Daarbij is de hulp van getuigen zeer belangrijk. Om die reden komt de recherche heel graag in contact met mensen die mogelijk iets gezien hebben van de vernieling of die de beschikking hebben over camerabeelden in de omgeving van Maarsenhof. Ook informatie over het mogelijke motief is welkom. Informatie kan telefonisch gedeeld worden via 0900-8844 of via het onderstaande formulier. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via het tipformulier op www.meldmisdaadanoniem.nl.