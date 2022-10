Derde verdachte aangehouden voor woningoverval Stavangerstraat

Den Haag - De politie heeft op woensdag 19 oktober een 20-jarige man op straat in Amsterdam aangehouden. De aangehouden Amsterdammer wordt ervan verdacht dat hij samen met twee andere mannen betrokken is geweest bij een woningoverval in de Stavangerstraat. De twee andere mannen een 21-jarige en 19-jarige zitten nog steeds vast.