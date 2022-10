Getuigen gezocht van gewapende beroving Meppelweg

Drie personen zijn die avond rond 22:30 uur op de Meppelweg slachtoffer geworden van een beroving. De slachtoffers werden overvallen door drie personen en moesten onder bedreiging van meerdere vuurwapens een geldbedrag afstaan. De verdachten zijn per auto gevlucht en reden vanaf de Meppelweg tegen de rijrichting in naar de omgeving van de Bouwlustlaan. Hierbij heeft de vluchtauto meerdere geparkeerde voertuigen geraakt.

Witte auto met streep aan voorzijde

De politie is nadrukkelijk op zoek naar getuigen die in de avond van zaterdag 15 oktober de witte auto met een streep aan de voorzijde hebben zien rijden. Door de aanrijdingen met de geparkeerde voertuigen is het goed mogelijk dat de auto enige schade heeft. Heeft u camerabeelden op of in de omgeving van de Meppelweg? Of maakt u gebruik van een dashboardcamera en was u in die avond tussen 22:00 en 23:30 uur in de omgeving van het incident? Dan komen wij graag met u contact. Melden kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.