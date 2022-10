Explosief op deur van woning aan de Geertruidenbergstraat; wie heeft informatie?

Nadat agenten bij de woning kwamen en het explosief door de EOD (Explosieve Opruimingsdienst Defensie) was geruimd werd de woning betreden. De woning bleek leeg. Aansluitend werd door agenten in de directe omgeving een buurtonderzoek ingesteld. Ook zijn beelden veiliggesteld.



Deel uw beelden en informatie

Het rechercheteam is opzoek naar getuigen om zo zicht te krijgen op de verdachte(n). Heeft u informatie of beelden, deel die dan alstublieft met het team of via onderstaande link.