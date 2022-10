Man aangehouden bij verdovende middelenactie Capelle ad IJssel

Bron afbeelding: Nieuws op Beeld



Omwonenden van het Stationsplein gaven al langere tijd aan overlast te ervaren van mensen die in dat gebied zouden handelen in verdovende middelen. Om die reden waren vandaag agenten aanwezig om de omgeving te observeren. Aanwezige agenten zagen een vermoedelijke drugsdeal en grepen in. Eén van de twee mannen bleek wit poeder op zak te hebben. Agenten wilden hem daarom aanhouden op verdenking van het bezitten van verdovende middelen en het handelen hierin. De man probeerde zich echter aan zijn arrestatie te onttrekken en daarop voelde een agent zich genoodzaakt om het stroomstootwapen in te zetten. De verdachte is vervolgens alsnog meegebracht naar een politiebureau. De politie heeft de zaak in onderzoek.