Politie onderzoekt steekincident in Groningen en is op zoek naar verdachten

Steekwond na beroving

Verdachten en slachtoffer, een 39-jarige man uit Groningen, hadden op betreffende donderdagavond bij het slachtoffer thuis een afspraak over een gemaakte deal via een verhandelsite. Bij de woning aangekomen werd het slachtoffer met een mes gestoken en van het artikel beroofd. Hij is met een steekwond in zijn bovenlijf naar het ziekenhuis gebracht. De verdachten zijn met een scooter weggevlucht. Wij zijn naar hen op zoek.

Signalement

Uit getuigenverklaring hebben we het signalement van de twee voortvluchtige verdachten kunnen opstellen. Verdachte één is man met licht getinte huidskleur en een rode jas. Verdachte twee is een man met licht getinte huidskleur, hij droeg een jas met lichte strepen.

Onderzoek

We zijn direct met een sporenonderzoek gestart en hebben beelden veiliggesteld. Daarnaast starten we een buurtonderzoek. Alle informatie rondom dit incident kan ons onderzoek helpen. Hebt u iets gezien of gehoord in de omgeving van de Sweelincklaan? Misschien hebt u camerabeelden uit de omgeving rondom het tijdstip van het incident. Die ontvangen we graag. U kunt ze uploaden via onderstaand tipformulier onder vermelding van zaaknummer: 2022277297 Ook andere informatie die u misschien hebt die van belang kan zijn voor het onderzoek kunt u aan ons doorgeven. Dat kan via het telefoonnummer 0900 – 8844 of als u liever anoniem blijft via 0800-7000.